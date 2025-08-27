Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж

Пивоваренная отрасль в Германии столкнулась с кризисом, рассказывает «РБК Вино». По прогнозам руководителя Oettinger Штефана Блашака, в ближайшие годы сферу ждет масштабная волна банкротств.
По его словам, в 2025 году произошел значительный обвал продаж пива. Только за первое полугодие объем производства пива в стране сократился на 2,6 млн гектолитров — это эквивалентно примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день.
Мужчина полагает, что дело в смене потребительских привычек. «Растет поколение, которое гораздо больше заботится о здоровье. Мир пивоварения рушится, мы почти ежедневно видим банкротства небольших компаний, и это затронет и крупные», — сказал он.
Эта тенденция подтверждается официальной статистикой: по данным Федерального статистического ведомства Германии, продажи пива в первом полугодии 2025 года упали до минимума с 1993 года, сократившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
