Немецкое пивоварение на грани банкротства из‑за рекордного падения продаж

Фото: Timothy Dykes/Unsplash

Пивоваренная отрасль в Германии столкнулась с кризисом, рассказывает «РБК Вино». По прогнозам руководителя Oettinger Штефана Блашака, в ближайшие годы сферу ждет масштабная волна банкротств.

По его словам, в 2025 году произошел значительный обвал продаж пива. Только за первое полугодие объем производства пива в стране сократился на 2,6 млн гектолитров — это эквивалентно примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день.

Мужчина полагает, что дело в смене потребительских привычек. «Растет поколение, которое гораздо больше заботится о здоровье. Мир пивоварения рушится, мы почти ежедневно видим банкротства небольших компаний, и это затронет и крупные», — сказал он.

Эта тенденция подтверждается официальной статистикой: по данным Федерального статистического ведомства Германии, продажи пива в первом полугодии 2025 года упали до минимума с 1993 года, сократившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее «РБК Вино» определил регионы, в которых пьют больше всего вина. Лидерами по потреблению игристого стали Севастополь (1,66 л/чел.), Московская область (1,44 л/чел.) и Санкт-Петербург (1,34 л/чел.). Больше всего тихого вина пьют в Карелии (4,3 л/чел.), Ленобласти (4 л/чел.) и Ненецком автономном округе (3,9 л/чел.).

