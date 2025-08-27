Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»

Фото: Warner Bros.

После выхода фильма «F1» с Брэдом Питтом и на фоне летней серии Гран‑при этого гоночного чемпионата в Европе в России наблюдается устойчивый рост интереса к автоспортивной эстетике, сообщают аналитики CDEK.Shopping.

За последние 6 недель (с 1 июля по 15 августа) поисковые запросы со словами «гоночная куртка», F1 и Loro Piana выросли в среднем на 165%. На 88% увеличились заказы гоночных курток в винтажном стиле (в духе Benetton, Ferrari, McLaren). Кашемировый трикотаж брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli, которые использовались в образах Брэда Питта в фильме, стали покупать на 65% больше. Командные бейсболки (Red Bull, Ferrari, Mercedes) — на 54%. Толстовки и футболки с автоспортивной символикой — на 48%.

В тиктоке хештеги #F1fashion, #BradPittF1 и #racingstyle продолжают попадать в тренды, а упоминания Loro Piana и Brunello Cucinelli чаще появляются в подборках летних образов. Аналитики прогнозируют, что тренд на гоночную эстетику сохранится как минимум до конца августа — на фоне предстоящего Гран‑при Нидерландов и продолжающегося проката фильма.

Мировые сборы фильма «F1» в августе достигли 545,6 млн долларов. Это сделало спортивную драму Джозефа Косински самой кассовой лентой в карьере Брэда Питта.

