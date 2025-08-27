Спрос на гоночные куртки и аксессуары в России вырос на 165% после выхода фильма про «Формулу-1»

За последние 6 недель (с 1 июля по 15 августа) поисковые запросы со словами «гоночная куртка», F1 и Loro Piana выросли в среднем на 165%. На 88% увеличились заказы гоночных курток в винтажном стиле (в духе Benetton, Ferrari, McLaren). Кашемировый трикотаж брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli, которые использовались в образах Брэда Питта в фильме, стали покупать на 65% больше. Командные бейсболки (Red Bull, Ferrari, Mercedes) — на 54%. Толстовки и футболки с автоспортивной символикой — на 48%.