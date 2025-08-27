ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле

Poetry Camera — проект с открытым исходным кодом, так что камеру можно собрать самостоятельно по DIY-инструкции. При этом все реальные экземпляры создатели собирают вручную в студии в Нью-Йорке. На сайте они пишут: «Poetry Camera — это проект, созданный с любовью небольшой независимой командой, а не безликой корпорацией».