ИИ-фотокамера сканирует объект и мгновенно печатает о нем стихотворение в выбранном стиле

Нью-йоркские дизайнеры Келин Чжан и Райан Мазер создали Poetry Camera — фотоаппарат, который преобразует фото в поэзию. По конструкции он напоминает камеру мгновенной печати, только выходит из корпуса не фотография, а текст стихотворения. Об изобретении написал Design Boom.
В основе гаджета лежит ИИ-модель Claude 4 от Anthropic. Фотограф может выбрать стиль желаемого стихотворения, например, хокку, сонет, белый стих или лимерик. На телефоне или компьютере можно настроить камеру на любой тип стихов, например, попросить написать текст от лица пчелы или в виде кухонного рецепта.
Камера поддерживает все языки, использующие латиницу. Сейчас команда работает над поддержкой китайского, японского и арабского.
Создатели подчеркивают, что их изобретение «приглашает замедлиться и ценить окружающий мир», сделать воспоминания особенными. Сочиненные стихотворения (и изначальные фотографии) не хранятся в цифровом виде, единственная копия бумажная.
Poetry Camera — проект с открытым исходным кодом, так что камеру можно собрать самостоятельно по DIY-инструкции. При этом все реальные экземпляры создатели собирают вручную в студии в Нью-Йорке. На сайте они пишут: «Poetry Camera — это проект, созданный с любовью небольшой независимой командой, а не безликой корпорацией».
