«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

В центре сюжета «Кей-поп охотниц на демонов» — женская кей-поп группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся «украсть» фанатов Huntr/x.