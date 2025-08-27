Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix

Иллюстрация: Netflix

Всего за два месяца мультфильм «Кей-поп охотницы на демонов» набрал 236 млн просмотров на сервисе Netflix, тем самым став наиболее просматриваемым фильмом в истории стриминга. Об этом сообщило издание Deadline.

Падение интереса к мультфильму три недели подряд составляет почти 0%. В борьбе за самую популярную картину на стриминге «Кей-поп охотницы на демонов» обошли боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот.

В центре сюжета «Кей-поп охотниц на демонов» — женская кей-поп группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся «украсть» фанатов Huntr/x.

Ранее песня «Golden» ― саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» — возглавила чарт Billboard Hot 100. Композиция собрала почти 32 млн официальных прослушиваний в первую неделю августа. Это девятая кей-поп песня, возглавившая Hot 100, и первая, исполненная женщинами.

