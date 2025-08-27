Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще

Фото: Point Normal/Unsplash

Антивозрастные средства стали самой быстрорастущей категорией среди косметики для ухода за лицом — продажи в натуральном выражении за год увеличились на 13,8%. При этом косметикой против старения чаще интересуются мужчины — их доля в структуре спроса выросла вдвое, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Нильсен».

В целом розничные продажи средств по уходу за лицом за 12 месяцев в натуральном выражении сократились на 0,3%, а в деньгах — выросли на 0,7%. Рост антивозрастной косметики в денежном выражении составил 5,4%.

По данным DSM Group, в аптечной рознице в январе–июле совокупный объем продаж средств в антивозрастной категории составил 3,4 млрд рублей, прибавив год к году 8,8%. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 15%, до 951 руб.

В «Золотом яблоке» продажи такой косметики в натуральном выражении прибавили 6% год к году, в деньгах — 25%. Натуральные продажи кремов, помогающих оставаться молодыми, в компании в первом полугодии увеличились на 20% год у году, денежные — на 27%. В сегменте таких сывороток динамика составила 21% и 24%, лосьонов — 68% и 53% соответственно. Продажи эмульсий выросли более чем в два раза.

Женщины, по данным «Лэтуаль», покупают 94% продуктов против старения в России. Но аудитория мужчин постоянно расширяется. За последний год их доля выросла в два раза.

Эксперты отмечают, что популярность антивозрастной косметики растет из‑за увеличения числа потребителей старшего возраста. По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживали 43,9 млн женщин в возрасте от 40 до 99 лет. За десять лет значение увеличилось на 7,3%, несмотря на общее сокращение численности населения.

Кроме того, у людей меняется восприятие внешности. Они относятся к мелким изменениям внимательнее.

