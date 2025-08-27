Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще

В «Золотом яблоке» продажи такой косметики в натуральном выражении прибавили 6% год к году, в деньгах — 25%. Натуральные продажи кремов, помогающих оставаться молодыми, в компании в первом полугодии увеличились на 20% год у году, денежные — на 27%. В сегменте таких сывороток динамика составила 21% и 24%, лосьонов — 68% и 53% соответственно. Продажи эмульсий выросли более чем в два раза.