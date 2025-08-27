Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер комедии Брэдли Купера «Is This Thing On?». Премьера запланирована на 19 декабря.
Сюжет фильма навеян жизнью английского комика Джона Бишопа. В 2000 году он и его жена Мелани решили развестись, и мужчина отправился развеяться в стендап-клуб. Чтобы не платить 4 фунта за вход, он вписал свое имя в число участников открытого микрофона. Так начался его путь комика, который, по его словам, спас их с Мелани брак.
В 2013 году Бишоп опубликовал автобиографию «How Did All This Happen?». Он говорил о книге как об истории мальчика, который мечтал играть в футбол, но в итоге «оказался на сцене перед тысячами людей по всей стране в том возрасте, когда должен был бы быть умнее».
Главного героя по имени Алекс сыграет Уилл Арнетт, комик и актер озвучки Коня БоДжека из одноименного мультсериала. Роль его жены Тесс исполнит Лора Дерн, звезда фильмов Дэвида Линча и лауреатка «Оскара», «Эмми» и «Золотого глобуса».
Режиссер картины Брэдли Купер появится в фильме в качестве лучшего друга главного героя. Купер известен работой над фильмами «Звезда родилась» и «Маэстро». О намерении режиссера снять «Is This Thing On?» стало известно летом 2023 года.
Купера и Арнетта объединяет долгая дружба, они знакомы еще с начала 2000-х годов. Купер даже признавался, что коллега мотивировал его преодолеть наркотическую и алкогольную зависимость.