Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера

Фото: Searchlight Pictures

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер комедии Брэдли Купера «Is This Thing On?». Премьера запланирована на 19 декабря.

Сюжет фильма навеян жизнью английского комика Джона Бишопа. В 2000 году он и его жена Мелани решили развестись, и мужчина отправился развеяться в стендап-клуб. Чтобы не платить 4 фунта за вход, он вписал свое имя в число участников открытого микрофона. Так начался его путь комика, который, по его словам, спас их с Мелани брак.

В 2013 году Бишоп опубликовал автобиографию «How Did All This Happen?». Он говорил о книге как об истории мальчика, который мечтал играть в футбол,  но в итоге «оказался на сцене перед тысячами людей по всей стране в том возрасте, когда должен был бы быть умнее».

Видео: Searchlight Pictures

Главного героя по имени Алекс сыграет Уилл Арнетт, комик и актер озвучки Коня БоДжека из одноименного мультсериала. Роль его жены Тесс исполнит Лора Дерн, звезда фильмов Дэвида Линча и лауреатка «Оскара», «Эмми» и «Золотого глобуса».

Режиссер картины Брэдли Купер появится в фильме в качестве лучшего друга главного героя. Купер известен работой над фильмами «Звезда родилась» и «Маэстро». О намерении режиссера снять «Is This Thing On?» стало известно летом 2023 года.

Купера и Арнетта объединяет долгая дружба, они знакомы еще с начала 2000-х годов. Купер даже признавался, что коллега мотивировал его преодолеть наркотическую и алкогольную зависимость.

