Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера

Сюжет фильма навеян жизнью английского комика Джона Бишопа. В 2000 году он и его жена Мелани решили развестись, и мужчина отправился развеяться в стендап-клуб. Чтобы не платить 4 фунта за вход, он вписал свое имя в число участников открытого микрофона. Так начался его путь комика, который, по его словам, спас их с Мелани брак.