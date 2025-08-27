Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года

Певица Лана Дель Рей рассказала в новом интервью для W Magazine, что ее новый альбом называется «Stove» и, «скорее всего, он выйдет в конце января».
Артистка впервые объявила о новой пластинке в начале прошлого года. Тогда она сказала, что альбом будет называться «Lasso», а сама пластинка выйдет в сентябре 2024 года. Затем она изменила название альбома на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился, но Дель Рей добавила к нему еще шесть песен, продолжая работать над музыкой.
«Большая часть альбома будет написана в стиле кантри. Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя, не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?» — поделилась она.
Недавно Лана рассказала, как придумала готовящийся сингл «Bluebird». Исполнительница вспомнила, как неохотно готовилась к встрече с человеком и в окно ее спальни влетела маленькая ласточка. Она решила, что это знак, взяла ее в руки и начала напевать строчки, которые позже вошли в песню.