Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года

Фото: Nicky J Sims/Getty Images

Певица Лана Дель Рей рассказала в новом интервью для W Magazine, что ее новый альбом называется «Stove» и, «скорее всего, он выйдет в конце января».

Артистка впервые объявила о новой пластинке в начале прошлого года. Тогда она сказала, что альбом будет называться «Lasso», а сама пластинка выйдет в сентябре 2024 года. Затем она изменила название альбома на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился, но Дель Рей добавила к нему еще шесть песен, продолжая работать над музыкой.

«Большая часть альбома будет написана в стиле кантри. Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя, не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?» — поделилась она.

Недавно Лана рассказала, как придумала готовящийся сингл «Bluebird». Исполнительница вспомнила, как неохотно готовилась к встрече с человеком и в окно ее спальни влетела маленькая ласточка. Она решила, что это знак, взяла ее в руки и начала напевать строчки, которые позже вошли в песню.

Расскажите друзьям