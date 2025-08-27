Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана

В ночь с 26 на 27 августа жители Дагестана ощутили мощные подземные толчки. Как сообщает региональное управление МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории Каспийского моря.
Подземные толчки зафиксировали в 20.33 по местному времени (23.33 по московскому). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров в море, примерно в 51 километре к юго-востоку от Дербента и в 28 километрах от Избербаша.
Стихийное бедствие обошлось без жертв и разрушений. Сильные колебания ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше и других городах.
Многие жители в момент землетрясения заметили покачивание люстр, дрожание мебели и посуды. Они сняли видео и разместили в социальные сети.
Самое сильное землетрясение в Дагестане произошло в 1970 году, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр находился 30 километрах к северо-западу от Махачкалы. В результате пострадала четверть территории республики, было разрушено полностью 22 и частично 257 населенных пунктов.
30 июня землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке. Позднее выяснилось, что оно сдвинуло полуостров почти на 2 метра на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части Камчатки. Масштаб передвижения сопоставим с последствиями Великого восточно-японского землетрясения 2011 года в Тохоку. Его магнитуда оценивалась в 9,0. На 5 сантиметров сдвинулся и Владивосток.