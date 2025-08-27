Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

Создатель сериала Стерлин Харджо известен как соавтор «Псов резервации» — проект тоже рассказывает об Оклахоме и ее криминальной стороне. В нем четверо подростков — коренных американцев из глубинки «совершают преступления и борются с ними». Сериал получил широкое признание критиков, включая номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».