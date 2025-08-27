Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в январе 2026 года
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix
Мужчины в России стали покупать антивозрастную косметику в два раза чаще
Уилл Арнетт выступает со стендапом про развод в трейлере «Is This Thing On?» Брэдли Купера
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Дагестана
Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

Фото: FX Networks

FX Networks представил трейлер сериала «Подноготная» («The Lowdown»). Его премьера состоится 23 сентября.

По сюжету Ли Рейбон — самопровозглашенный журналист-расследователь, стремящийся разоблачить коррупцию в Талсе, Оклахома. После публикации его материала о влиятельной семье Уошберг один из ее членов совершает самоубийство. Герой начинает копать глубже.

«Это Ли Рейбон. Он будет писать для любого издания, которое согласится потворствовать его теориям заговора. У него сложный характер», — говорится в трейлере.

Видео: FX Networks

Создатель сериала Стерлин Харджо известен как соавтор «Псов резервации» — проект тоже рассказывает об Оклахоме и ее криминальной стороне. В нем четверо подростков — коренных американцев из глубинки «совершают преступления и борются с ними». Сериал получил широкое признание критиков, включая номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».

Главную роль в новой работе Харджо исполнил Итан Хоук, известный по сотрудничеству с режиссером Ричардом Линклейтером. В сериале также снялись Кит Дэвид («Столкновение»), Джинн Трипплхорн («Серые сады»), Тим Блейк Нельсон («О, где же ты, брат?»), Скотт Шепард («Шпионский мост»), Кайл МакЛоклен («Фоллаут»).

Изначально сериал должен был называться «Чувствительный тип» («The Sensitive Kind»).

