Итан Хоук разоблачает жителей Оклахомы в трейлере «Подноготной»

FX Networks представил трейлер сериала «Подноготная» («The Lowdown»). Его премьера состоится 23 сентября.
По сюжету Ли Рейбон — самопровозглашенный журналист-расследователь, стремящийся разоблачить коррупцию в Талсе, Оклахома. После публикации его материала о влиятельной семье Уошберг один из ее членов совершает самоубийство. Герой начинает копать глубже.
«Это Ли Рейбон. Он будет писать для любого издания, которое согласится потворствовать его теориям заговора. У него сложный характер», — говорится в трейлере.
Создатель сериала Стерлин Харджо известен как соавтор «Псов резервации» — проект тоже рассказывает об Оклахоме и ее криминальной стороне. В нем четверо подростков — коренных американцев из глубинки «совершают преступления и борются с ними». Сериал получил широкое признание критиков, включая номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».
Главную роль в новой работе Харджо исполнил Итан Хоук, известный по сотрудничеству с режиссером Ричардом Линклейтером. В сериале также снялись Кит Дэвид («Столкновение»), Джинн Трипплхорн («Серые сады»), Тим Блейк Нельсон («О, где же ты, брат?»), Скотт Шепард («Шпионский мост»), Кайл МакЛоклен («Фоллаут»).
Изначально сериал должен был называться «Чувствительный тип» («The Sensitive Kind»).