Peacock показал трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси»

Кадр: Peacock/YouTube

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси», посвященного серийному убийце, который стал прототипом жуткого клоуна Пеннивайза из романа «Оно» Стивена Кинга.

Проект выйдет на платформе 16 октября. Он расскажет, как уважаемый член общества и на первый взгляд безобидный житель пригорода Чикаго между 1972 и 1978 годами похитил и убил 33 человека, закопав впоследствии их тела под собственным домом.
 

Видео: Peacock/YouTube

В шоу будет восемь эпизодов. В роли маньяка в них появится Майкл Чернус, известный по сериалу «Разделение». Среди других актеров будут Гэбриел Луна («Одни из нас»), Майкл Ангарано («Сакраменто»), Крис Салливан, Джеймс Бэдж Дейл, Марин Айрленд.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступил Патрик Макманус («Девушка из Плейнвилля»). Другими исполнительными продюсерами стали Ной Оппенгейм и Лиза Коул из NBC News Studios, Эшли Мишель Хобан, Ахмаду Гарба и Келли Функе из Littleton Road Productions.

Сериал обещает «снять запутанные слои жизни Гейси, вплетая в них душераздирающие истории его жертв». Оно также будет исследовать «горе, вину и травмы семей и друзей» погибших и разоблачать «системные ошибки, упущенные возможности и социальные предрассудки, которые подпитывали его царство ужаса».

По словам Макмануса, все семьи жертв Гейси дали благословение на создание сериала «Дьявол под прикрытием». Маньяк в шоу не будет центром истории, как это было в сериале «Монстр» Райана Мерфи о Джеффри Дамере.

Джон Уэйн Гейси — один из самых известных серийных убийц в истории. Он родился в 1942 году, был арестован в 1978-м, осужден в 1980-м и казнен в 1994 году после многочисленных апелляций.

Гейси не раз появлялся на киноэкране. В 1992 году его сыграл Брайан Деннехи в телефильме «Поймать убийцу», а недавно в образе преступника появился Джон Кэрролл Линч в сериале «Американская история ужасов».
 

