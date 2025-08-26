Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря TikTok
Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал «Дороти», основанный на классическом фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года. Он в свою очередь был экранизацией книги «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума.

Будущий сериал разработает Джина Мэтьюз, продюсер «Ну разве не романтично?» и «Из 13 в 30», через свою компанию Little Engine. Проект будет современным, наполненным музыкой пересказом оригинальной истории для молодой аудитории.

Дорога из желтого кирпича станет в шоу метафорой тех проблем и выборов, перед которыми оказываются современные молодые люди. Исполнительными продюсерами сериала станут Гвен Стефани, Блейк Шелтон и Ли Метцгер из Lucky Horseshoe. Над «Дороти» также поработают в качестве продюсеров Грант Шарбо и Патрик Моран.

«Я обожаю книги о Волшебнике страны Оз с самого детства. Эта история напоминает нам о качествах, необходимых для преодоления трудностей, а Дороти — символ силы, показывающий, что с небольшой долей доброты и большим упормтвом мы можем не только добиться многого, но и поддержать окружающих. Я рада донести эту идею до мира», — поделилась Мэтьюз.

Стефани уже не впервые будет работать над кинопроектом. Ранее она выступала исполнительным продюсером мультсериала «Kuu Kuu Harajuku». По словам певицы, «Дороти» предложит «творческий и современный взгляд на классику».

«Быть частью чего-то, что сочетает музыку, эмоции и характер Дороти, вдохновляюще», — сказала она. Шелтон, супруг Стефани, заявил, что креативность и видение его жены «идеально подходят для этого проекта».

Ранее Шелтон продюсировал рождественскую кинофраншизу «Пора вернуться домой на Рождество», которую выпускал телеканал Hallmark. В нее вошли два фильма, они вышли в 2018 и 2019 годах. Также музыкант работал над телешоу «Бармагеддон».

