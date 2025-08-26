Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал «Дороти», основанный на классическом фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года. Он в свою очередь был экранизацией книги «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума.
Будущий сериал разработает Джина Мэтьюз, продюсер «Ну разве не романтично?» и «Из 13 в 30», через свою компанию Little Engine. Проект будет современным, наполненным музыкой пересказом оригинальной истории для молодой аудитории.
Дорога из желтого кирпича станет в шоу метафорой тех проблем и выборов, перед которыми оказываются современные молодые люди. Исполнительными продюсерами сериала станут Гвен Стефани, Блейк Шелтон и Ли Метцгер из Lucky Horseshoe. Над «Дороти» также поработают в качестве продюсеров Грант Шарбо и Патрик Моран.
«Я обожаю книги о Волшебнике страны Оз с самого детства. Эта история напоминает нам о качествах, необходимых для преодоления трудностей, а Дороти — символ силы, показывающий, что с небольшой долей доброты и большим упормтвом мы можем не только добиться многого, но и поддержать окружающих. Я рада донести эту идею до мира», — поделилась Мэтьюз.
Стефани уже не впервые будет работать над кинопроектом. Ранее она выступала исполнительным продюсером мультсериала «Kuu Kuu Harajuku». По словам певицы, «Дороти» предложит «творческий и современный взгляд на классику».
«Быть частью чего-то, что сочетает музыку, эмоции и характер Дороти, вдохновляюще», — сказала она. Шелтон, супруг Стефани, заявил, что креативность и видение его жены «идеально подходят для этого проекта».
Ранее Шелтон продюсировал рождественскую кинофраншизу «Пора вернуться домой на Рождество», которую выпускал телеканал Hallmark. В нее вошли два фильма, они вышли в 2018 и 2019 годах. Также музыкант работал над телешоу «Бармагеддон».