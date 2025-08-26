Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку

Это уже третий трек коллектива, который пополнил хит-парад таким образом. «Let Down» стал популярен среди пользователей тиктока, хотя не был столь громким хитом, как «Creep» или «Karma Police».



Молодых тиктокеров покорила щемящая атмосфера композиции. Она, как отмечают они, пронзительно грустная, но содержащая при этом искреннюю надежду. Песня запечатлевает, как попытка сбежать от тоски делает ее еще более острой.



