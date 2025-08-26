Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря тиктоку

Песня «Let Down» британской рок-группы Radiohead, выпущенная еще в 1997 году в альбоме «OK Computer», попала в чарт Billboard Hot 100 благодаря тиктоку. Об этом написал TechCrunch.
Это уже третий трек коллектива, который пополнил хит-парад таким образом. «Let Down» стал популярен среди пользователей тиктока, хотя не был столь громким хитом, как «Creep» или «Karma Police».
Молодых тиктокеров покорила щемящая атмосфера композиции. Она, как отмечают они, пронзительно грустная, но содержащая при этом искреннюю надежду. Песня запечатлевает, как попытка сбежать от тоски делает ее еще более острой.
Другие старые треки, такие как «Running Up That Hill» Кейт Буш или «Dreams» Fleetwood Mac, становились фоновой музыкой для роликов о макияже и кулинарии. «Let Down» же становится зачастую центральным героем видео.
Песню используют в эмоциональных клипах о жизненных трудностях, а также в драматических монтажах о фильмах — к примеру, «Голодных играх». В тиктоке трек распространился после того, как его использовали в финальной сцене первого сезона сериала «Медведь».
По данным Google Trends, интерес к «Let Down» начал резко расти весной 2025 года и продолжал расти до тех пор, пока песня не стала достаточно популярной, чтобы попасть в чарт Billboard.