Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря TikTok

Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча

Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря TikTok

Фото: Scott Dudelson / Getty Images

Песня «Let Down» британской рок-группы Radiohead, выпущенная еще в 1997 году в альбоме «OK Computer», попала в чарт Billboard Hot 100 благодаря тиктоку. Об этом [написал](https://techcrunch.com/2025/08/26/a-radiohead-song-from-1997-is-on-the-hot-100-charts-thanks-to-tiktok/) TechCrunch.

Это уже третий трек коллектива, который пополнил хит-парад таким образом. «Let Down» стал популярен среди пользователей тиктока, хотя не был столь громким хитом, как «Creep» или «Karma Police». 

Молодых тиктокеров покорила щемящая атмосфера композиции. Она, как отмечают они, пронзительно грустная, но содержащая при этом искреннюю надежду. Песня запечатляет, как попытка сбежать от тоски делает ее еще более острой. 

 

Другие старые треки, такие как «Running Up That Hill» Кейт Буш или «Dreams» Fleetwood Mac, становились фоновой музыкой для роликов о макияже и кулинарии. «Let Down» же становится зачастую центральным героем видео.

Песню используют в эмоциональных клипах о жизненных трудностях, а также в драматических монтажах о фильмах — к примеру, «Голодных играх». В тиктоке трек распространился после того, как его использовали в финальной сцене первого сезона сериала «Медведь».

По данным Google Trends, интерес к «Let Down» начал резко расти весной 2025 года и продолжал расти до тех пор, покапесня не стала достаточно популярной, чтобы попасть в чарт Billboard.

Расскажите друзьям
Теги:
Google
Люди:
Кейт Буш