Apple анонсировала дату презентации iPhone 17

Мероприятие пройдет 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Оно состоится в штаб-квартире технологического бренда в Купертино в театре Стива Джобса. Лозунг презентации — «Awe dropping» («Потрясающий»). Она также будет доступна онлайн.
Ожидается много нововведений для смартфонов этой компаний. Например, в СМИ появлялась информация, что Apple хочет использовать ИИ для увеличения работы батареи на всех айфонах с iOS 19.