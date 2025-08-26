Apple анонсировала дату презентации iPhone 17

Гвен Стефани спродюсирует сериал «Дороти» по мотивам «Волшебника страны Оз»
Песня Radiohead «Let Down» вернулась в топ-100 чарта Billboard благодаря TikTok
В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Названы самые популярные города России для переезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»

Apple анонсировала дату презентации iPhone 17

Фото: Sumudu Mohottige/Unsplash

Apple анонсировали дату новой презентации. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие пройдет 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Оно состоится в штаб-квартире технологического бренда в Купертино в театре Стива Джобса. Лозунг презентации — «Awe dropping» («Потрясающий»). Она также будет доступна онлайн.

По данным The Verge, компания покажет iPhone 17 и, возможно, «тонкий» 6,6-дюймовый iPhone Air. Еще могут рассказать о ИИ-технологии Apple Intelligence и новых Apple Watch.

Ожидается много нововведений для смартфонов этой компаний. Например, в СМИ появлялась информация, что Apple хочет использовать ИИ для увеличения работы батареи на всех айфонах с iOS 19.

