В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий

На осенней сессии Госдума планирует рассмотреть вопрос об изменении подхода к домашним заданиям для школьников, пишет РБК.
По словам депутата Елены Бондаренко, парламентарии обсудят изменение объема, содержания или даже полную отмену заданий. Из‑за развития искусственного интеллекта, позволяющего решать задачи за несколько минут, многие выступают за пересмотр формата, пояснила она.
«Мы видим, что родители просят вообще не задавать задания на дом. Председатель Госдумы Вячеслав Викторович [Володин] тоже считает, что сейчас очень активно развит искусственный интеллект и достаточно двух-трех минут, чтобы нажать кнопку и получить готовый ответ. Поэтому сейчас идет опрос общественного мнения, и в сентябре на пленарной неделе вместе с профильным министерством этот вопрос будет обсуждаться», — сказала она.
C сентября уже заработают новые правила для начальной школы: для каждого класса устанавливается конкретное время, которое ребенок должен тратить на выполнение домашней работы — от этого будет зависеть ее объем. Он должен занимать от 20 до 26 часов в неделю.