В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий

«Мы видим, что родители просят вообще не задавать задания на дом. Председатель Госдумы Вячеслав Викторович [Володин] тоже считает, что сейчас очень активно развит искусственный интеллект и достаточно двух-трех минут, чтобы нажать кнопку и получить готовый ответ. Поэтому сейчас идет опрос общественного мнения, и в сентябре на пленарной неделе вместе с профильным министерством этот вопрос будет обсуждаться», — сказала она.