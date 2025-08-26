«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

Производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал дизайн первого поезда на водородных топливных элементах. Изображения опубликовала пресс-служба компании.
Шеф-дизайнер Евгений Маслов отметил, что при работе над поездом старались создать «инновационный и динамичный образ». В холдинге подчеркнули, что ТМХ стремится «донести до общества идею бережливого отношения к миру», поскольку поезд на водородном топливе — это «пример экологически чистого транспорта». Ожидается, что в 2028-м начнутся регулярные перевозки на пригородных маршрутах Cахалина.
Водородный поезд работает на электричестве, которое вырабатывается в топливных элементах из водорода и кислорода. Первый поезд, использующий водород в качестве топлива, запустили в Германии в 2018 году. О реализации аналогичного проекта в России договорились на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2019 году.