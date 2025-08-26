«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

Водородный поезд работает на электричестве, которое вырабатывается в топливных элементах из водорода и кислорода. Первый поезд, использующий водород в качестве топлива, запустили в Германии в 2018 году. О реализации аналогичного проекта в России договорились на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2019 году.