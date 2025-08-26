В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
Кира Найтли видит убийство и подвергается преследованию в трейлере «Девушки из каюты № 10»

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Девушка из каюты № 10», в котором снялась британская актриса Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Искупление»).

Она сыграла журналистку Лору Блэклок, которая поднимается на борт роскошной яхты, чтобы написать о ней статью. Однажды ночью она видит, как пассажирку соседней каюты сбрасывают за борт.

Когда Лора бьет тревогу в попытках спасти незнакомку, на ее призывы не откликаются. Члены экипажа утверждают, что в каюте № 10 не было пассажира, а все зарегистрироанные гости находятся в безопасности. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Все вокруг убеждены, что Лоре что-то померещилось. Но Блэклок уверена, что видела убийство. Она пытается докопаться до правды, несмотря на то, что подозреваемые в жутком заговоре — люди, которые «правят миром».

Трейлер показывает, как путешествие становится опасным для Лоры. Упрямство журналистки приводит ее саму к серии инцидентов, угрожающих ее благополучию и даже жизни. Блэклок понимает: ее пытаются заставить замолчать.

Триллер «Девушка из каюты № 10» основан на одноименной книге Рут Уэйр. В картине снялись, помимо Найтли, Гай Пирс, Ханна Уоддингэм, Дэвид Аджала, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Дэвид Морриси, Дэниел Ингс и Гитте Уитт.

Режиссером ленты выступил австралийский кинематографист Саймон Стоун, известный по лентам «Дочь» и «Раскопки». Он снял фильм по сценарию, который написал вместе с Джо Шрапнелом и Анной Уотерхаус (оба — «Ребекка», «Опасная роль Джин Сиберг»). 

