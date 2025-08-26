Названы самые популярные города России для переезда

В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда
Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
В Spotify появятся личные сообщения
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения

Названы самые популярные города России для переезда

Фото: Evgeniy D./Unsplash

Россияне чаще всего рассматривают для переезда Новороссийск, Калининград  и Ярославль, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования декана факультета международных экономических отношений Финансового университета Павла Селезнева. 

Согласно данным, в топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень и Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск. Москва заняла 11-е место. Замыкают рейтинг Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк.

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди „голосуют ногами“, перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил Cелезнев.

Недавно после другого исследования стало известно, что Бангкок — лучший город для зумеров. В топ вошли также Мельбурн, Кейптаун и другие города.

Расскажите друзьям