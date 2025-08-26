Названы самые популярные города России для переезда

Россияне чаще всего рассматривают для переезда Новороссийск, Калининград и Ярославль, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования декана факультета международных экономических отношений Финансового университета Павла Селезнева.



Согласно данным, в топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень и Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск. Москва заняла 11-е место. Замыкают рейтинг Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк.



«Мы исходим из того, что за качество жизни люди „голосуют ногами“, перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил Cелезнев.



Недавно после другого исследования стало известно, что Бангкок — лучший город для зумеров. В топ вошли также Мельбурн, Кейптаун и другие города.