Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму

Фото: Heritage Auctions

Баскетбольную карточку с автографами Майкла Джордана и Коби Брайанта продали на аукционе Heritage за рекордную сумму в 12,9 млн долларов. Об этом сообщил The Athletic.

Проданная карточка стала самой дорогой не только для баскетбола, но и для всего мирового спорта. Ее приобрели коллекционер Мэтью Аллен, известный в сети как Shyne150, канадский инвестор Кевин О'Лири и предприниматель из Майами Пол Уоршоу.

В интервью CNBC О'Лири рассказал, что увлекся коллекционированием предметов, связанных с историей спорта, благодаря Уоршоу. Тот вместе с Алленом давно был увлечен собиранием спортивных карточек. О'Лири относится к своему приобретению как к финансовому активу вроде криптовалюты, золота или произведений искусства. 


"Я не вижу в этом никакой разницы с другими классами активов. Однако это гораздо интереснее. Люди, с которыми я встречаюсь благодаря этому хобби, - просто сумасшедшие", - поделился бизнесмен.

Предыдущими самыми дорогими спортивными карточками в мире были карточка с бейсболистом Хонусом Вагнером Т-206, которую продали за 7,25 млн долларов, и уникальная карточка Topps с бейсболистом Микки Мэнтлом #311195 - она стоила 12,6 млн. Среди баскетбольных рекорд удерживала карточка с автографом Стивена Карри, ушедшая с молотка за 5,9 млн.

Проданный лот — единственная двойная карточка с логотипом Logoman, на которой Джордан и Брайант изображены вместе. Карточка примечательна также тем, что на нее нанесена золотая нашивка Джордана, которая использовалась в 50-м сезоне НБА в 1996–1997 годах.

