Баскетбольную карточку с автографами Джордана и Брайанта продали за рекордную сумму

Проданная карточка стала самой дорогой не только для баскетбола, но и для всего мирового спорта. Ее приобрели коллекционер Мэтью Аллен, известный в сети как Shyne150, канадский инвестор Кевин О'Лири и предприниматель из Майами Пол Уоршоу.