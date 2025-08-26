Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер сериала «Савант» («The Savant»), главную роль в котором исполнила лауреатка премии «Оскар» Джессика Честейн.
Звезда «Интерстеллара» и «Прислуги» сыграла Джоди — мать двоих детей, ведущую, казалось бы, заурядную жизнь в американском пригороде. Героиня хранит секрет: по ночам она исследует самые темные уголки интернета.
По сюжету Джоди — детектив под прикрытием, которая проникает в онлайн-группы ненависти, пытаясь предотвратить экстремистские атаки. Как показывает трейлер, даже семья женщины не понимает до конца природу ее работы.
Роли в проекте, который показывает жизнь невидимых героев, охраняющих общество, сыграли Ннамди Асомуга, Коул Доман, Джордана Спиро, Тринити Ли Ширли, Туссан Франсуа Батист и Пабло Шрайбер.
В сериале будет восемь эпизодов. Первые два выйдут 26 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Релиз остальных серий запланирован еженедельно.
Шоу сняли по мотивам статьи Андреа Стэнли для Cosmopolitan. Журналистка выступила консультантом проекта. Продюсерами сериала стали Честейн, Келли Кармайкл, Алан Пол, шоураннерами — Мелисса Джеймс Гибсон, Мэттью Хайнеман, Дэвид Левин и Гарретт Кембл из Anonymous Content.