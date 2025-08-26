В Госдуме обсудят изменение формата и объема школьных домашних заданий
Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»

Фото: Apple TV/YouTube

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер сериала «Савант» («The Savant»), главную роль в котором исполнила лауреатка премии «Оскар» Джессика Честейн.

Звезда «Интерстеллара» и «Прислуги» сыграла Джоди — мать двоих детей, ведущую, казалось бы, заурядную жизнь в американском пригороде. Героиня хранит секрет: по ночам она исследует самые темные уголки интернета. 
 

Видео: Apple TV/YouTube

По сюжету Джоди — детектив под прикрытием, которая проникает в онлайн-группы ненависти, пытаясь предотвратить экстремистские атаки. Как показывает трейлер, даже семья женщины не понимает до конца природу ее работы.

Роли в проекте, который показывает жизнь невидимых героев, охраняющих общество, сыграли Ннамди Асомуга, Коул Доман, Джордана Спиро, Тринити Ли Ширли, Туссан Франсуа Батист и Пабло Шрайбер.

В сериале будет восемь эпизодов. Первые два выйдут 26 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Релиз остальных серий запланирован еженедельно.

Шоу сняли по мотивам статьи Андреа Стэнли для Cosmopolitan. Журналистка выступила консультантом проекта. Продюсерами сериала стали Честейн, Келли Кармайкл, Алан Пол, шоураннерами — Мелисса Джеймс Гибсон, Мэттью Хайнеман, Дэвид Левин и Гарретт Кембл из Anonymous Content. 

