В Spotify появятся личные сообщения



Чтобы обеспечить безопасный обмен информацией, разговоры защищены стандартным шифрованием. Личные сообщения станут доступны в ближайшее время, но, в каких именно регионах, компания не уточнила, отмечает The Verge. Функция доступна как для базовых, так и для премиум-аккаунтов.



Пользователи смогут принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Сообщения будут доступны только людям старше 16 лет.