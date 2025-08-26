В Spotify появятся личные сообщения

В музыкальном стриминге Spotify появятся личные сообщения. Об этом говорится на сайте сервиса.
«Пользователи заявили нам, что им нужно специальное пространство в приложении, где можно делиться с друзьями и семьей песнями, подкастами или аудиокнигами, которые им нравятся», — объяснили в команде Spotify.
Чтобы обеспечить безопасный обмен информацией, разговоры защищены стандартным шифрованием. Личные сообщения станут доступны в ближайшее время, но, в каких именно регионах, компания не уточнила, отмечает The Verge. Функция доступна как для базовых, так и для премиум-аккаунтов.
Пользователи смогут принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Сообщения будут доступны только людям старше 16 лет.