Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

Американская актриса Эмма Робертс, известная по сериалам «Королевы крика» и «Американская история ужасов», снимется в романтической комедии «A Murder Uncorked» («Убийство раскрыто»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит Эри Сандел («Когда мы впервые встретились») по сценарию Карен МакКаллах, автора «Блондинки в законе». В основу ленты ляжет серия детективных романов Мишель Скотт. Продюсером картины станет Винсент Ньюман, работавший над «Мы — Миллеры».
Робертс сыграет актрису, которая теряет роль в телевизионном детективе и возвращается к работе официанткой. Там она встречает владельца престижной винодельни и красавца Дерека.
Тот предлагает девушке работу мечты в живописной долине Напа. Но новую жизнь героини сотрясает убийство на винодельне, которое ей предстоит раскрыть. Актрисе приходится защищать мужчину, в которого она влюбилась.
Съемки «A Murder Uncorked» должны начаться в 2026 году. В создании фильма поучаствует Contentious Media. Компания Luminosity Pictures займется международными продажами проекта.
«„Книги Мишель — это невероятно увлекательное сочетание романтики, комедии и детектива, которое понравится зрителям всех возрастов по всему миру. „Убийство раскрыто“ — первый фильм в рамках того, что мы задумали как франшизу», — сказал Ньюман.