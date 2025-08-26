Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»

Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»

Фото: Stampede Ventures

Американская актриса Эмма Робертс, известная по сериалам «Королевы крика» и «Американская история ужасов», снимется в романтической комедии «A Murder Uncorked» («Убийство раскрыто»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Эри Сандел («Когда мы впервые встретились») по сценарию Карен МакКаллах, автора «Блондинки в законе». В основу ленты ляжет серия детективных романов Мишель Скотт. Продюсером картины станет Винсент Ньюман, работавший над «Мы — Миллеры».

Робертс сыграет актрису, которая теряет роль в телевизионном детективе и возвращается к работе официанткой. Там она встречает владельца престижной винодельни и красавца Дерека.

Тот предлагает девушке работу мечты в живописной долине Напа. Но новую жизнь героини сотрясает убийство на винодельне, которое ей предстоит раскрыть. Актрисе приходится защищать мужчину, в которого она влюбилась.

Съемки «A Murder Uncorked» должны начаться в 2026 году. В создании фильма поучаствует Contentious Media. Компания Luminosity Pictures займется международными продажами проекта.

«„Книги Мишель — это невероятно увлекательное сочетание романтики, комедии и детектива, которое понравится зрителям всех возрастов по всему миру. „Убийство раскрыто“ — первый фильм в рамках того, что мы задумали как франшизу», — сказал Ньюман.

