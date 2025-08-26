Пол Мескал и Джесси Бакли появились в тизере-трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

Джессика Честейн предотвращает акты экстремизма в трейлере сериала «Савант»
Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием
Эмма Робертс сыграет в ромкоме «A Murder Uncorked» от сценаристки «Блондинки в законе»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов

Пол Мескал и Джесси Бакли появились в тизере-трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

Фото: Focus Features/YouTube

На ютуб-канале Focus Festures опубликовали тизер-трейлер фильма «Хамнет», который сняла обладательница «Оскара» за драму «Земля кочевников» Хлоя Чжао. Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»).

Лента выйдет в кинопрокат в конце ноября. Она расскажет о самых темных временах в судьбе английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супруги. В 1596 году пара потеряла 11-летнего сына Хамнета. 
 

Видео: Focus Features/YouTube

В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао. В нем авторы поделились историей, которая вдохновила Шекспира на создание «Гамлета».

В актерский состав проекта вошли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Джо Элвин («Фаворитка»), Джейкоби Джуп, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот. Джуп сыграл роль Хамнета.

Продюсерами ленты стали Сэм Мендес, Стивен Спилберг, Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, исполнительными продюсерами — Кристи Макоско Кригер, Ник Гонда и Лори Борг. Разработкой драмы занимались Amblin Entertainment, Hera Pictures, Neal Street Productions и Book of Shadows.

Расскажите друзьям