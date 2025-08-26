Пол Мескал и Джесси Бакли появились в тизере-трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

На ютуб-канале Focus Festures опубликовали тизер-трейлер фильма «Хамнет», который сняла обладательница «Оскара» за драму «Земля кочевников» Хлоя Чжао. Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»).
Лента выйдет в кинопрокат в конце ноября. Она расскажет о самых темных временах в судьбе английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супруги. В 1596 году пара потеряла 11-летнего сына Хамнета.
В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао. В нем авторы поделились историей, которая вдохновила Шекспира на создание «Гамлета».
В актерский состав проекта вошли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Джо Элвин («Фаворитка»), Джейкоби Джуп, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот. Джуп сыграл роль Хамнета.
Продюсерами ленты стали Сэм Мендес, Стивен Спилберг, Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, исполнительными продюсерами — Кристи Макоско Кригер, Ник Гонда и Лори Борг. Разработкой драмы занимались Amblin Entertainment, Hera Pictures, Neal Street Productions и Book of Shadows.