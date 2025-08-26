Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием

Минздрав России выступил с инициативой сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми. Об этом пишет ТАСС.



Разработанный законопроект уже получил одобрение правительства РФ. Если его примут, то студенты-бюджетники будут обязаны работать по распределению после окончания обучения. В случае отказа им назначат штраф и компенсацию — итоговая сумма будет в три раза выше той, которая была выделена государством на их обучение.