Минздрав предложил перевести все бюджетные места в медвузах на целевой прием

Минздрав России выступил с инициативой сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми. Об этом пишет ТАСС.
Разработанный законопроект уже получил одобрение правительства РФ. Если его примут, то студенты-бюджетники будут обязаны работать по распределению после окончания обучения. В случае отказа им назначат штраф и компенсацию — итоговая сумма будет в три раза выше той, которая была выделена государством на их обучение.
Ответственность будет действовать и для заказчиков целевого обучения: если организация не обеспечит трудоустройства выпускника или уволит его в одностороннем порядке, то к ней будут применены санкции. Такие же правила Минздрав предлагает распространить и на выпускников медицинских колледжей. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.