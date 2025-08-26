Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»

Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест
Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера
Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ
Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью

Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»

Кадр: Born to Burn FilmsBorn to Burn Films

Испанский актер Антонио Бандерас, известный по фильмам «Маска Зорро» и «Кожа, в которой я живу», снимется в романтической драмеди «Ребенок Роуз» («Rose’s Baby»). Об этом сообщил Deadline.

Съемки фильма уже начались в Великобритании под руководством режиссера Труди Стайлер. В них участвуют Ева Бертистл («Заговор сестер Гарви»), Урсула Корберо («Бумажный дом») и Форест Уитакер («Последний король Шотландии»).

Сценарий картины написали Камилль Гриффин («Тихая ночь») и Хлои Кинг («Необъяснимое»). Они представили историю Альваро и его экс-жены, который пытаются забыть о тяжелом разводе ради дочери.

Роли в ленте исполняют Аринзе Кене («Пас»), Ричард Грант («Солтберн»), Иден Гамильтон («Дети железной дороги возвращаются»), Селена Тан («Безумно богатые азиаты»), Микки Самнер («Милая Фрэнсис») и Джордан Нэш («Алладин»).

Стайлер стала постановщицей и продюсером фильма наряду с Селит Рэтрей, соосновательницей Maven Screen Media. Продюсирует проект также Пирс Темпест из Tempo Productions.

Кастингом лента занимался Роберт Стерн («Игра престолов»). Оператором-постановщиком стал Данте Спинотти («Секреты Лос-Анджелеса»), художником по костюмам — Коллин Этвед («Чикаго»), художником-постановщиком — Стив Саммерсгилл («Честная игра»). 

