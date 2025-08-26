Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»

Испанский актер Антонио Бандерас, известный по фильмам «Маска Зорро» и «Кожа, в которой я живу», снимется в романтической драмеди «Ребенок Роуз» («Rose’s Baby»). Об этом сообщил Deadline.
Съемки фильма уже начались в Великобритании под руководством режиссера Труди Стайлер. В них участвуют Ева Бертистл («Заговор сестер Гарви»), Урсула Корберо («Бумажный дом») и Форест Уитакер («Последний король Шотландии»).
Сценарий картины написали Камилль Гриффин («Тихая ночь») и Хлои Кинг («Необъяснимое»). Они представили историю Альваро и его экс-жены, который пытаются забыть о тяжелом разводе ради дочери.
Роли в ленте исполняют Аринзе Кене («Пас»), Ричард Грант («Солтберн»), Иден Гамильтон («Дети железной дороги возвращаются»), Селена Тан («Безумно богатые азиаты»), Микки Самнер («Милая Фрэнсис») и Джордан Нэш («Алладин»).
Стайлер стала постановщицей и продюсером фильма наряду с Селит Рэтрей, соосновательницей Maven Screen Media. Продюсирует проект также Пирс Темпест из Tempo Productions.
Кастингом лента занимался Роберт Стерн («Игра престолов»). Оператором-постановщиком стал Данте Спинотти («Секреты Лос-Анджелеса»), художником по костюмам — Коллин Этвед («Чикаго»), художником-постановщиком — Стив Саммерсгилл («Честная игра»).