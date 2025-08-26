Антонио Бандерас снимется в фильме «Ребенок Роуз»
Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест

Фото: wikipedia.org

Проект реконструкции исторического зрительного зала Михайловского театра получил положительное заключение Главгосэкпертизы, пишет «Коммерсант».

Предположительно, в 2027 году в зале могут начаться работы по строительству вращающейся сцены и расширению зоны оркестровой ямы. Планируется переустройство амфитеатра и партера для увеличения количества зрительских мест. 

В партере изменят расстановку кресел — по дуге вместо прямой траектории. В амфитеатре увеличат число рядов до семи взамен существующих трех и добавят центральную ложу.

В результате вместимость нижнего уровня зрительного зала должна вырасти до 387 кресел (224 места в партере, 158 мест в высоком партере, пять мест в ложе). Существующий партер с бенуаром рассчитан на 369 зрительских мест. Общая вместимость зала после реконструкции составит 906 мест вместо 890.
Предварительная максимальная оценка стоимости изменений составляла около 500 млн рублей.

