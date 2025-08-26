Михайловский театр в Петербурге создаст вращающуюся сцену и увеличит количество зрительских мест

Проект реконструкции исторического зрительного зала Михайловского театра получил положительное заключение Главгосэкпертизы, пишет «Коммерсант».



Предположительно, в 2027 году в зале могут начаться работы по строительству вращающейся сцены и расширению зоны оркестровой ямы. Планируется переустройство амфитеатра и партера для увеличения количества зрительских мест.



В партере изменят расстановку кресел — по дуге вместо прямой траектории. В амфитеатре увеличат число рядов до семи взамен существующих трех и добавят центральную ложу.