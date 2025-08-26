Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца

Туда он и отправился, чтобы перерывать 18 тонн органических отходов в поисках следов попкорна. Вооружившись лопатой и перчатками, канадец принялся рыться в сгнившей траве и остатках еды. Ван Исселдику повезло с погодой: было дождливо и не очень жарко, поэтому неприятный запах был не таким сильным.