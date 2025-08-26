Канадец перерыл свалку, чтобы найти потерянные обручальные кольца

Канадец Стив Ван Исселдик перерыл горы мусора на свалке, чтобы найти обручальные кольца своей жены, с которой они вместе 26 лет. Об этом сообщает Би-би-си, называя поступок мужчины благородным и романтичным.
Жена Стива Жанин случайно потеряла кольца с бриллиантами, когда собирала рассыпанный в саду маслянистый попкорн. Украшения угодили в пакет, а затем в бак с органическими отходами.
Пара заметила пропажу только после того, как пакеты с мусором увезли на свалку. Проанализировав записи с домашних камер видеонаблюдения, Стив определил, что украшения придется искать на мусорном полигоне Mission Sanitary Landfill в Британской Колумбии.
Туда он и отправился, чтобы перерывать 18 тонн органических отходов в поисках следов попкорна. Вооружившись лопатой и перчатками, канадец принялся рыться в сгнившей траве и остатках еды. Ван Исселдику повезло с погодой: было дождливо и не очень жарко, поэтому неприятный запах был не таким сильным.
Работник свалки Денни Уэбстер согласился помочь ему с поисками и использовал экскаватор, чтобы разбирать отходы. Уэбстер пытался намекнуть мужчине, что его затея вряд ли принесет успех и лучше просто купить новые обручальные кольца. «Ни один здравомыслящий человек так бы не делал», — отметил работник свалки.
Однако чудесным образом спустя всего лишь час поиска оба кольца были найдены. Ван Исселдику указали на них несколько сосисок, которые семья выкинула вместе с другим органическим мусором.
Канадец сразу же позвонил жене, которая в этом время выбирала металлоискатель для помощи в поисках. Узнав, что кольца нашлись, Жанин разрыдалась.
В комментарии СМИ она сказала, что этот случай укрепил их брак. «Я понимаю, как сильно он меня любит, раз готов копаться в гнилой, вонючей компостной куче», — с улыбкой отметила женщина.