Вышел трейлер «Постороннего» ― экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона

Фото: Gaumont

Gaumont представила первый трейлер фильма «Посторонний» режиссера Франсуа Озона («8 женщин», «В доме», «Франц»). В прокат лента выйдет 29 октября, а перед этим ее премьера состоится в конкурсе Венецианского кинофестиваля. 

В главных ролях ― Бенжамен Вуазен («Лето 85-го», «Поехали!»), Ребекка Мардер («Мое преступление», «Жизнь на повторе»), Сванн Арло («Анатомия падения», «По воле божьей») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).

Вуазен играет француза Мерсо, живущего в Алжире в 1930-х годах. Апатия и безразличие героя к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде. В центре расследования окажется не только преступление, но и личность Мерсо. 

Фильм снят в черно-белой палитре на французском языке. Съемки походили в Марокко. 

Видео: Gaumont

В основе ленты ― дебютный роман Альбера Камю «Посторонний» 1942 года. В книге поднимаются темы человеческой жестокости, экзистенциализма и постколониализма. Роман считается одним из самых известных произведений французской литературы и переведен на 75 языков.

Озон отмечал, что экранизация «Постороннего» показалась ему «отличным способом затронуть экзистенциальные и социальные вопросы» и одновременно «привлечь современную аудиторию». Стилистически режиссер стремился «к форме абстракции, странности и дистанцирования», сосредотачиваясь на «деталях, вставках, взглядах и крупных планах объектов». 

