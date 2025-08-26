Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера

86% россиянок считают, что любая интимная связь на стороне — это измена, даже если за ней не стоит никаких эмоций. Мужчины проявили больше гибкости: 73% согласны с такой позицией, но каждый пятый уверен, что без любовных чувств это просто удовлетворение естественных потребностей. Для женской аудитории такой подход все равно выглядит предательством, в то время как джентльмены втрое чаще оправдываются «зовом природы».