Исследование: почти каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с изменой партнера

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba выяснили, как россияне относятся к изменам. Результатами сайт знакомств поделился с «Афишей Daily».
Оказалось, что почти каждый второй житель России хотя бы раз сталкивался с неверностью партнера. При этом мужчины и женщины смотрят на измену совершенно по-разному. Для сильной половины (39%) это чаще всего удар по самооценке, для дам (36%) — потеря доверия.
86% россиянок считают, что любая интимная связь на стороне — это измена, даже если за ней не стоит никаких эмоций. Мужчины проявили больше гибкости: 73% согласны с такой позицией, но каждый пятый уверен, что без любовных чувств это просто удовлетворение естественных потребностей. Для женской аудитории такой подход все равно выглядит предательством, в то время как джентльмены втрое чаще оправдываются «зовом природы».
При этом мужчины и женщины совершенно по-разному переживают собственные походы налево. Дамы признались, что испытывали настоящий всплеск адреналина и даже эйфорию — так описали свои эмоции 16% участниц опроса.
Мужская половина в этом плане холоднее: 22% заявили о полном отсутствии каких-либо эмоций, назвав случившееся простым физическим контактом. У трети опрошенных обоих полов чувства все же смешанные: их мучит совесть, но при этом они испытывают удовольствие.
Как показал опрос, женщины в два раза чаще выбирают путь «око за око». Каждая пятая призналась, что изменяла партнеру из мести, в то время как среди мужчин на такой шаг решились только 11%. Мужчины чаще предпочитают либо поставить точку в отношениях, либо сделать вид, что ничего не произошло.
Хотя интимная близость с другим человеком для большинства остается главным маркером измены (84% женщин и 80% мужчин), далее границы становятся размытыми. Дамы чаще относят к «опасной зоне» тайные встречи или переписки: эмоциональная связь вне пары наносит им не меньший урон, чем физическая близость. Мужчины же, вопреки стереотипам, оказались строже в деталях: 19% заявили, что даже поцелуй можно считать полноценной изменой.
При этом популярные оправдания — «Я перебрал с шампанским» или «Меня унесло после коктейлей» — в реальности не работают. 77% девушек уверены, что алкоголь не может смягчить вину, а среди мужчин так считают 59%. При этом для четверти дам измена под градусом звучит даже хуже, чем в трезвом состоянии.
Самое резкое расхождение проявилось в вопросе прощения. 42% представителей сильного пола категорично заявили, что после измены дороги назад нет и отношения обречены. Женщины оказались мягче — треть готова дать партнеру второй шанс, хотя и признает печальный факт: прежнее доверие уже не вернуть.
