«Коммерсант»: в России с 1 сентября могут остановиться эскалаторы в ТЦ

Фото: Teemu Laukkarinen/Unsplash

В торговых центрах с 1 сентября могут остановиться эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки из-за истечения срока освидетельствования, пишет «Коммерсант».

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому и попросил объяснить участникам рынка возможность и законность использования эскалаторов и траволаторов. Юридически эксплуатация такого вида техники станет невозможной с 1 сентября.

Прошлую систему освидетельствования отменили, а новая не появилась, говорится в письме СТЦ. В результате торговые центры обязаны пройти проверку, но не могут это сделать из-за отсутствия аккредитованных организаций. Для решения этой проблемы могут ввести переходный период до 1 сентября 2027 года.

Сейчас в стране используются порядка 12 тыс. эскалаторов и траволаторов и 10 тыс. подъемных платформ для маломобильных граждан. Письмо СТЦ для Ростехнадзора пока рассматривают, ответ будет дан позднее.

