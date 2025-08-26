В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max

«Мессенджер — это средство, которое люди используют для переговоров, получения информации. Ну помолитесь, кто желает, пожалуйста. Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, использующего это средство связи. Это религиозное устремление человека, который использует земные блага для достижения полезных результатов», ― сказал он радиостанции «Говорит Москва».