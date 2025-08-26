Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий призвал помолиться за госмессенджер Max. 

«Мессенджер — это средство, которое люди используют для переговоров, получения информации. Ну помолитесь, кто желает, пожалуйста. Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, использующего это средство связи. Это религиозное устремление человека, который использует земные блага для достижения полезных результатов», ― сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По словам иеромонаха, молиться можно за любые предметы, чтобы они «служили нам в нашем небесном восхождении». «Материальное начало должно подчиниться началу духовному», ― подчеркнул он. 

Ранее РПЦ официально разрешила благословлять банковские карты. Однако такой обряд не приведет к богатству и не избавит от мошенников, пояснил священник Констанин Пархоменко. Позицию Церкви поддержали в Совфеде. Сенатор Ольга Епифанова сказала, что освящение карт вписывается в религиозную практику. 

