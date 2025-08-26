Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы

Честейн — одна из самых известных актрис современности. Она окончила престижную Джульярдскую школу в Нью-Йорке и выступала на сцене, в том числе в спектаклях по произведениям Шекспира. В кино Джессика дебютировала в 31 год, снявшись в драме «Джолин».