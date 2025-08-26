Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы

Фото: France TélévisionsFrance Télévisions

4 сентября Джессика Честейн получит собственную звезду на Аллее Славы. Кандидатуру актрисы выдвинула Голливудская торговая палата, пишет Variety в соцсети Х.

Честейн — одна из самых известных актрис современности. Она окончила престижную Джульярдскую школу в Нью-Йорке и выступала на сцене, в том числе в спектаклях по произведениям Шекспира. В кино Джессика дебютировала в 31 год, снявшись в драме «Джолин».

Спустя три года актриса сыграла в шести фильмах, включая драмы «Помни», «Укрытие» и «Древо жизни». За драму «Прислуга» и картину «Цель номер один» (2012) Джессика была номинирована на премию «Оскар». В 2022 году она получила статуэтку за ленту «Глаза Тэмми Фэй».

Честейн работала с выдающимися режиссерами: Кристофером Ноланом («Интерстеллар»), Ридли Скоттом («Марсианин»), Джоном Мэдденом («Опасная игра Слоун»). Она также известна по фильмам «Жена смотрителя зоопарка», «Большая игра» и другим.

В январе 2018 года Честейн вместе с другими актрисами стала одной из соосновательниц движения Time’s Up. Оно направлено на борьбу с сексуальными домогательствами и неравенством на рабочих местах.  

Недавно актриса поступила на двухгодичную программу магистратуры по государственному управлению в Школе государственного управления имени Джона Ф.Кеннеди при Гарвардском университете. В ближайшее время Джессика будет занята на съемках сериала «Дилер» и хоррора по мотивам романа «Инциденты вокруг дома» Джоша Малермана.

