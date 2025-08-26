Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек

Фото: @beswim_

К поискам российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва через Босфор, привлечены вертолеты и лодки. Об этом сообщает РБК cо ссылкой на друга спортсмена Николая.

«Насколько мы знаем, поиски ведутся теперь уже на абсолютно всех уровнях, то есть и подключены вертолеты, лодки, [ведутся] подводные поисковые работы. То есть все идет на серьезном уровне, но пока безрезультатно», — рассказал Николай.

Mash пишет, что больше 500 человек ищут пропавшего спортсмена как в море, так и на суше — катера и лодки исследуют все в радиусе до 50 километров от места, где пропал россиянин. Ночью на поиск Свечникова выходили подводные батискафы.

Российский пловец Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения  мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.

После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски, но не обнаружили никаких вещей, принадлежащих пловцу. Исчезновение Свечникова может быть связано с тем, что он либо утонул, либо смог выбраться на берег, выбросив браслет с чипом в воду.

Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию. Его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию или наоборот.

