Рядом с домом-книжкой на Новом Арбате построят небоскреб в виде свитка

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате не будут сносить. Его реконструируют, а рядом построят новый небоскреб, напоминающий свиток.
Такая концепция выиграла в голосовании на сайте «Активный гражданин», в котором поучаствовали более 178 тыс. москвичей. Победивший проект набрал 46% голосов. Его разработал главный архитектор города Сергей Кузнецов с коллегами из «Моспроекта-4».
В многофункциональном кластере создадут деловую, торговую и гастрономическую инфраструктуру. «Новая башня станет интерпретацией движения вверх, стремления к будущему, символом открытости свежим идеям, инновациям и творчеству», ― отметили в мэрии.
На выбор горожанам предлагали три концепции: одна предполагала полный снос исторического знания и замену его тремя новыми высотками, две другие ― сохранение «книжки» и дополнение ее новой архитектурной доминантой. Еще одним вариантом в голосовании было позволить властям самим определить судьбу дома-книжки.
Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.
В начале февраля стало известно о планах по сносу дома-книжки. Это вызвало критику у москвичей и градозащитников.