Рядом с домом-книжкой на Новом Арбате построят небоскреб в виде свитка

Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.