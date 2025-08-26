Рядом с домом-книжкой на Новом Арбате построят небоскреб в виде свитка

Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин заявил, что в Москве в будущем построят больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа

Рядом с домом-книжкой на Новом Арбате построят небоскреб в виде свитка

Иллюстрация: Mos.ru

Здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате не будут сносить. Его реконструируют, а рядом построят новый небоскреб, напоминающий свиток. 

Такая концепция выиграла в голосовании на сайте «Активный гражданин», в котором поучаствовали более 178 тыс. москвичей. Победивший проект набрал 46% голосов. Его разработал главный архитектор города Сергей Кузнецов с коллегами из «Моспроекта-4».

В многофункциональном кластере создадут деловую, торговую и гастрономическую инфраструктуру. «Новая башня станет интерпретацией движения вверх, стремления к будущему, символом открытости свежим идеям, инновациям и творчеству», ― отметили в мэрии. 

На выбор горожанам предлагали три концепции: одна предполагала полный снос исторического знания и замену его тремя новыми высотками, две другие ― сохранение «книжки» и дополнение ее новой архитектурной доминантой. Еще одним вариантом в голосовании было позволить властям самим определить судьбу дома-книжки.

Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.

В начале февраля стало известно о планах по сносу дома-книжки. Это вызвало критику у москвичей и градозащитников.

