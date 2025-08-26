Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Фото: @alexlesley11

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщает РИА «Новости». Заседание прошло в закрытом режиме.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча о склонении к изнасилованию. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых домогались женщин в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и в Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.

Когда стало известно о жалобах девушек, коуч отругал своих учеников: «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там *** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки».

Полицейские задержали двоих учеников Лесли. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили 15 суток административного ареста. Еще одного последователя Кириллова отправили под арест на два месяца. Сам коуч сейчас находится за границей.

20 августа МВД России объявило в розыск Алекса Лесли. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

