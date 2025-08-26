В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ уникального проекта «Догументалки» ― серии фильмов, снятых специально для собак. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Гостями премьерного показа стали: джек-рассел-терьеры Милка и Грег, шиба-ину Джарвис, вельш-корги Булочка, французский бульдог Гоша, сибирская хаски Аль, йоркширские терьеры Миша и Ника, чихуахуа Леня и Жужа, метис Тутси, лабрадудль Фаня и многие другие.
«Догументалки» отличаются от обычных фильмов о собаках, где четвероногие друзья выступают главными героями. Проект Okko подразумевает совершенно иной продукт, способный заинтересовать именно домашних питомцев.
Каждая короткометражка создана с учетом особенностей восприятия собак ― их дихроматического зрения и остроты слуха. В картины добавили множество необычных звуков и собачьих диалогов. Чтобы за историей было интересно следить и людям, действие разбавили драмой.
Для хозяев четвероногих также сделали специальный интроэпизод «Догументалки глазами экспертов». В нем кинологи и ветеринары подробно рассказывают, как животные воспринимают звуки и визуальный контент. Короткометражки уже доступны в Okko.
26 августа Okko также выпустил еще два «догументальных» фильма: «Шерстяной томагавк», снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный «Властелин овец», где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом.
Накануне премьеры Okko вместе с сетью зоомагазинов «Четыре лапы» создал лимитированную коллекцию лежанок для собак, которая отлично подойдет для совместного просмотра кино с питомцем. Лежанки в ближайшее время можно будет купить в мерчшопе Okko и в сети магазинов компании. В качестве моделей выступили собаки из благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника».