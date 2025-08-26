«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Джек-рассел-терьеры, корги и бульдоги — на премьере «Догументалок» в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ
В РПЦ призвали помолиться за мессенджер Max
Джессика Честейн будет удостоена звезды на голливудской Аллее Славы
К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили вертолеты и более 500 человек
Московский суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин заявил, что в Москве в будущем построят больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе

«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Фото: фонд «Второе дыхание»

Фонд «Второе дыхание» проведет благотворительный фестиваль в честь своего 10-летия. Мероприятие пройдет 14 сентября на московском «Хлебозаводе», сообщили в пресс-службе организации.

В программе ― мастер-классы, экскурсии с «Москвой глазами инженера», перформативная прогулка с танцовщицей и пленэр по скетчингу. Центральным событием станет благотворительный маркет. На нем можно будет купить одежду, аксессуары и книги за пожертвование в пользу фонда. 

На вечернем концерте выступят «Хадн дадн», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Нежность на бумаге» и другие музыканты. 

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации, начало в 11.00. Концерт стартует в 19.00, попасть на него можно будет по билетам. 

Собранные средства пойдут на поддержку людей в трудной ситуации: многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров, бездомных, людей с инвалидностью, подопечных ПНИ и домов престарелых.

«В этом году фонду 10 лет — но это не только наш праздник. Все эти годы вы сдавали вещи, поддерживали нас финансово, помогали нам расти, рассказывали о фонде друзьям — и тем самым делали эту историю возможной. Поэтому нашу первую серьезную дату мы хотим отметить вместе с вами. Фестиваль — это способ не только приятно провести время, но и объединить всех, кто нас поддерживал эти 10 лет. Сказать вам спасибо. И конечно, помочь тем, кто в этом нуждается — реальным людям, которые ждут нашей поддержки в 2025 году», — отметила основательница фонда Дарья Гебелева. 

«Второе дыхание» ― крупнейшая в России НКО, которая принимает ненужные вещи и передает их людям из незащищенных групп или перерабатывает. С 2015 года фонд собрал и отправил на повторное использование или переработку 7336 тонн одежды. Более 581 тыс. россиян в сложной жизненной ситуации получили вещевую помощь.

Благотворительный фестиваль «Второе дыхание»
Концерт / 14 сентября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям