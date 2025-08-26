«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

Фонд «Второе дыхание» проведет благотворительный фестиваль в честь своего 10-летия. Мероприятие пройдет 14 сентября на московском «Хлебозаводе», сообщили в пресс-службе организации.
В программе ― мастер-классы, экскурсии с «Москвой глазами инженера», перформативная прогулка с танцовщицей и пленэр по скетчингу. Центральным событием станет благотворительный маркет. На нем можно будет купить одежду, аксессуары и книги за пожертвование в пользу фонда.
На вечернем концерте выступят «Хадн дадн», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Нежность на бумаге» и другие музыканты.
Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации, начало в 11.00. Концерт стартует в 19.00, попасть на него можно будет по билетам.
Собранные средства пойдут на поддержку людей в трудной ситуации: многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров, бездомных, людей с инвалидностью, подопечных ПНИ и домов престарелых.
«В этом году фонду 10 лет — но это не только наш праздник. Все эти годы вы сдавали вещи, поддерживали нас финансово, помогали нам расти, рассказывали о фонде друзьям — и тем самым делали эту историю возможной. Поэтому нашу первую серьезную дату мы хотим отметить вместе с вами. Фестиваль — это способ не только приятно провести время, но и объединить всех, кто нас поддерживал эти 10 лет. Сказать вам спасибо. И конечно, помочь тем, кто в этом нуждается — реальным людям, которые ждут нашей поддержки в 2025 году», — отметила основательница фонда Дарья Гебелева.
«Второе дыхание» ― крупнейшая в России НКО, которая принимает ненужные вещи и передает их людям из незащищенных групп или перерабатывает. С 2015 года фонд собрал и отправил на повторное использование или переработку 7336 тонн одежды. Более 581 тыс. россиян в сложной жизненной ситуации получили вещевую помощь.