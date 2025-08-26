«Второе дыхание» отметит юбилей фестивалем в Москве ― с маркетом, песнями «Хадн дадн» и экскурсиями

«В этом году фонду 10 лет — но это не только наш праздник. Все эти годы вы сдавали вещи, поддерживали нас финансово, помогали нам расти, рассказывали о фонде друзьям — и тем самым делали эту историю возможной. Поэтому нашу первую серьезную дату мы хотим отметить вместе с вами. Фестиваль — это способ не только приятно провести время, но и объединить всех, кто нас поддерживал эти 10 лет. Сказать вам спасибо. И конечно, помочь тем, кто в этом нуждается — реальным людям, которые ждут нашей поддержки в 2025 году», — отметила основательница фонда Дарья Гебелева.