Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября

Фото: Wink

Wink опубликовал новый трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Продолжение советской истории выйдет в онлайн-кинотеатре 4 сентября.

Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова. Его действие разворачивается в начале 2000-х. По сюжету молодая девушка Ксюша отправляется покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского вуза Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Вместе они ищут настоящую любовь и счастье. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.

Видео: Wink

Главные роли в сериале исполняют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова (известная как Маш Милаш). Их героинь во взрослом возрасте сыграли Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

В каст также вошли Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская и другие. В звездном камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Аполлонов, Аврора и Митя Фомин. Режиссерами сериала стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

«Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов 50-х, 40-х годов. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась», — отметила Ольга Долматовская.

Действие в сериале разворачивается в узнаваемых и популярных местах столицы. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен.

Специально к премьере шоу на сервисе «Wink Книги» в сентябре в аудиоформате появится роман «Москва слезам не верит», написанный Валентином Черных. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.

