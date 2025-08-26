Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября

Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова. Его действие разворачивается в начале 2000-х. По сюжету молодая девушка Ксюша отправляется покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского вуза Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Вместе они ищут настоящую любовь и счастье. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.