«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета

Проанализировав плейлисты под разные ситуации и настроения, «Звук» выделил самые популярные песни и в них. Хитом вечеринок стал «Вип» от Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets и Toxi$. Для солнечных ванн пользователи выбирали трек Solidnaya и Sakxra «Пахнешь как».