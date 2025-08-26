«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
Собянин заявил, что в Москве в будущем построят больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент

«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета

Фото: пресс-служба «Звука»

«Звук» подвел итоги лета, собрав самую популярную музыку последних трех месяцев. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе музыкального сервиса. 

Звание «Голос лета» досталось Ване Дмитриенко — его песни звучали чаще других. Альбомом лета стала работа Anna Asti: релиз «Высшие силы» собрал самое большое количество прослушиваний. 

Главным хитом сезона признана композиция «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». А самым вирусным треком соцсетей оказался фит Kizaru и Icegergert «Fake ID». 

Проанализировав плейлисты под разные ситуации и настроения, «Звук» выделил самые популярные песни и в них. Хитом вечеринок стал «Вип» от Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets и Toxi$. Для солнечных ванн пользователи выбирали трек Solidnaya и Sakxra «Пахнешь как». 

На дачных посиделках включали Артура Пирожкова с песней «Само собой». Рассветы встречали под «Сериал» группы «Сова», а знойные дни сопровождал «Hamay» от AyYola.

В рубрике «Выбор редакции» «Звук» отметил новую инди-звезду — Ульяну Мамушкину.

Среди аудиокниг фаворитом стала «Уходя, закройте двери» из цикла «Артефакторы» Екатерины Соболь — городское фэнтези о магическом Петербурге. Лидером по прослушиваниям среди подкастов оказался «Бритни офис», где обсуждают поп-культуру конца прошлого и начала нынешнего тысячелетия.

В детском разделе «Звука» чаще всего включали песню «Wheels on the Bus» от «Малышариков». А любимой историей маленьких слушателей на каникулах стала классика Агнии Барто — сборник «Игрушки и другие стихи». 

Итоги лета «Звук» также подведет на втором экспериментальном концерте «Сила Звука», который стартует 26 августа, в 19.00. В лайнапе ― OG Buda, Sodа Luv, Thomas Mraz, Травма, «Тима ищет свет», Кассета, «Паранойя» и Solidnya. Приглашения на ивент выслали части пользователей, которые прослушали специальный плейлист в сервисе. Имена счастливчиков определили рандомайзером. 

