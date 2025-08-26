«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета

«Звук» подвел итоги лета, собрав самую популярную музыку последних трех месяцев. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе музыкального сервиса.
Звание «Голос лета» досталось Ване Дмитриенко — его песни звучали чаще других. Альбомом лета стала работа Anna Asti: релиз «Высшие силы» собрал самое большое количество прослушиваний.
Главным хитом сезона признана композиция «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». А самым вирусным треком соцсетей оказался фит Kizaru и Icegergert «Fake ID».
Проанализировав плейлисты под разные ситуации и настроения, «Звук» выделил самые популярные песни и в них. Хитом вечеринок стал «Вип» от Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets и Toxi$. Для солнечных ванн пользователи выбирали трек Solidnaya и Sakxra «Пахнешь как».
На дачных посиделках включали Артура Пирожкова с песней «Само собой». Рассветы встречали под «Сериал» группы «Сова», а знойные дни сопровождал «Hamay» от AyYola.
В рубрике «Выбор редакции» «Звук» отметил новую инди-звезду — Ульяну Мамушкину.
Среди аудиокниг фаворитом стала «Уходя, закройте двери» из цикла «Артефакторы» Екатерины Соболь — городское фэнтези о магическом Петербурге. Лидером по прослушиваниям среди подкастов оказался «Бритни офис», где обсуждают поп-культуру конца прошлого и начала нынешнего тысячелетия.
В детском разделе «Звука» чаще всего включали песню «Wheels on the Bus» от «Малышариков». А любимой историей маленьких слушателей на каникулах стала классика Агнии Барто — сборник «Игрушки и другие стихи».
Итоги лета «Звук» также подведет на втором экспериментальном концерте «Сила Звука», который стартует 26 августа, в 19.00. В лайнапе ― OG Buda, Sodа Luv, Thomas Mraz, Травма, «Тима ищет свет», Кассета, «Паранойя» и Solidnya. Приглашения на ивент выслали части пользователей, которые прослушали специальный плейлист в сервисе. Имена счастливчиков определили рандомайзером.