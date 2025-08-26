Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
Собянин заявил, что в Москве в будущем построят больше пляжей, чем в Сочи

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Наша задача — чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Появляются новые проекты. Например, Пионерский пруд в парке Горького, в котором теперь есть специальная очистка. Там разрешено купание, можно загорать», — отметил он.

Глава города добавил, что параллельно с очисткой, рекультивацией прудов решено создать программу искусственных водоемов. Целый пляжный город уже построен на «Острове мечты». Аналогичный проект, еще больше в несколько раз, планируется в Мневниковской пойме.  

По словам Собянина, это будет самый крупный в мире проект с точки зрения открытых бассейнов. Как утверждает мэр, бассейны в районе Северного речного вокзала уже экономически окупили себя.

Кроме того, Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее протяжении. Он уточнил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Сейчас безопасно плавать только на севере и в центре столицы. В южной части реки, по мнению Роспотребнадзора, вода недостаточно чистая.

Собянин также подчеркнул, что в Москве не собираются вводить туристический налог, как это сделали власти других городов. «Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год — это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы — какой смысл?» — сказал он.

