Собянин: в Москве будет больше пляжей, чем в Сочи

Кроме того, Собянин надеется, что в Москве-реке скоро можно будет купаться на всем ее протяжении. Он уточнил, что за последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Сейчас безопасно плавать только на севере и в центре столицы. В южной части реки, по мнению Роспотребнадзора, вода недостаточно чистая.