Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд

Андрес Веленкосо («Конец света», «Элита») присоединился к актерскому составу фильма «Последний рассвет». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Картину поставят по роману Анны Тодд, который вышел в 2025 году. Действие в нем разворачивается на испанском острове Майорка. В центре сюжета — 22-летняя Ория Рай Пера, которая борется с хроническим заболеванием и испытывает трудности в общении с матерью. Проводя лето за границей, она встречает Хулиана, который наполняет ее жизнь новыми яркими эмоциями перед ее возвращением в США.
Роль Рай исполнит Майя Рефикко. Ева Лонгория воплотит на экране образ Изольды — матери героини Рефикко. Андрес Веленкосо сыграет возлюбленного Изольды.
Режиссером фильма выступит Карлсон Янг, а сценаристом — Анна Классен. Продюсерами будут Дженнифер Гибгот и Эндрю Панай из Ethea Entertainment, Лена Роклин из Luber Roklin Entertainment и Брайан Питт из Pitt Street Productions.
Ранее стало известно, что Лонгория займется режиссурой. Она поставит фильм «Анита де Монте смеется последней», основанный на одноименном романе Сочитль Гонсалес.