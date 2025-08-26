Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд

Картину поставят по роману Анны Тодд, который вышел в 2025 году. Действие в нем разворачивается на испанском острове Майорка. В центре сюжета — 22-летняя Ория Рай Пера, которая борется с хроническим заболеванием и испытывает трудности в общении с матерью. Проводя лето за границей, она встречает Хулиана, который наполняет ее жизнь новыми яркими эмоциями перед ее возвращением в США.