Lil Nas X предъявили четыре обвинения после того, как он был задержан голым на улице

Lil Nas X заметили идущим голым по бульвару Вентура незадолго до шести утра в пятницу. По словам полицейских, когда они остановили артиста, тот набросился на них. Музыканта доставили в больницу, подозревая передозировку наркотиками. После этого его перевели в тюрьму.