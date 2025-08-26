Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
Lil Nas X предъявили четыре обвинения после того, как он был задержан голым на улице

Фото: Pool/Getty Images

Lil Nas X обвинен по четырем уголовным статьям после того, как его задержали во время прогулки без одежды по улицам Лос-Анджелеса. Об этом сообщает The Guardian.

Монтеро Ламару Хиллу (настоящее имя артиста) предъявлены три обвинения в нанесении телесных повреждений правоохранителям и одно ― в сопротивлении представителю власти. 

На заседании суда музыкант не признал вину. Его отпустили под залог в 75 тыс. долларов, отмечает TMZ. Условием выхода под залог было прохождение артистом курса лечения от наркотической зависимости.

Lil Nas X заметили идущим голым по бульвару Вентура незадолго до шести утра в пятницу. По словам полицейских, когда они остановили артиста, тот набросился на них. Музыканта доставили в больницу, подозревая передозировку наркотиками. После этого его перевели в тюрьму.  

Адвокат Lil Nas X Кристи О’Коннор отметила в суде: «Даже если предположить, что обвинения верны, это абсолютное исключение в жизни этого человека. Ничего подобного с ним раньше не происходило». Защитница музыканта добавила, что результаты анализов на наркотики пока не получены.

26-летний рэпер и певец из Атланты наиболее известен хитом 2018 года «Old Town Road», в котором соединились кантри и хип-хоп. Трек продержался рекордные 19 недель на первом месте чарта Billboard Hot 100. Дебютный альбом Lil Nas X «Montero» (2021) занял второе место в альбомном чарте Billboard и был номинирован на «Грэмми».

