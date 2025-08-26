Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»

«Арес» станет третьим фильмом из научно-фантастической франшизы «Трон». Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м. Съемки нового «Ареса» завершились в мае 2024 года. Они шли по ночам на протяжении шести недель. Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.