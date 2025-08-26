Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел новый тизер научно-фантастического блокбастера «Трон: Арес» с Джаредом Лето. Премьера состоится 10 октября.
Лента станет продолжением франшизы о цифровых мирах и столкновении человека с искусственным интеллектом. Главный герой нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с миссией, связанной с разрушительными технологиями.
В картине снялся Эван Питерс, который сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца злодея Эда Диллинджера из оригинального «Трона». В новом фильме также появится Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.
«Арес» станет третьим фильмом из научно-фантастической франшизы «Трон». Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м. Съемки нового «Ареса» завершились в мае 2024 года. Они шли по ночам на протяжении шести недель. Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.