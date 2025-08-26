Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
«Бонд с кнопкой», Anna Asti и Ваня Дмитриенко: «Звук» назвал самую популярную музыку лета
Собянин заявил, что в Москве в будущем построят больше пляжей, чем в Сочи
Звезда «Элиты» сыграет возлюбленного героини Евы Лонгории в экранизации книги Анны Тодд
Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»
Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию мини-фигурок LEGO. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент

Джаред Лето в роли цифрового солдата в новом тизере «Трон: Арес»

Фото: Walt Disney Pictures

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел новый тизер научно-фантастического блокбастера «Трон: Арес» с Джаредом Лето. Премьера состоится 10 октября.

Лента станет продолжением франшизы о цифровых мирах и столкновении человека с искусственным интеллектом. Главный герой нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с миссией, связанной с разрушительными технологиями.

Видео: «Rotten Tomatoes Trailers»

В картине снялся Эван Питерс, который сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца злодея Эда Диллинджера из оригинального «Трона». В новом фильме также появится Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.

«Арес» станет третьим фильмом из научно-фантастической франшизы «Трон». Первый вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м. Съемки нового «Ареса» завершились в мае 2024 года. Они шли по ночам на протяжении шести недель. Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.

Расскажите друзьям