Charli XCX играет на арфе в трейлере фэнтезийной сказки «100 Nights of Hero»

IFC Films представила первый тизер-трейлер «100 Nights of Hero» ― фэнтезийного фильма в духе «Тысячи и одной ночи». 6 сентября премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале, а 5 декабря стартует кинотеатральный прокат.
В главных ролях ― Эмма Коррин, Николас Галицин, Майка Монро, Амир Эль-Масри, Charli XCX, Ричард Э.Грант и Фелисити Джонс. За сценарий и постановку отвечает Джулия Джекман («Бонус-трек»). Фильм основан на графическом романе Изабель Гринберг.
Сюжет разворачивается вокруг пари между двумя друзьями: Манфред (Галицин) утверждает, что сможет соблазнить жену Джерома (Эль-Масри), Черри (Монро), за 100 ночей. Если он выиграет, то получит замок Джерома и все его богатства, а Черри ждет казнь. Когда Джером уезжает, Черри оказывается заперта в отдаленном замке, разрываясь между обаянием друга мужа и доверием к служанке Хиро (Коррин).
В трейлер вошли кадры с героем Галицина, который держит окровавленную голову оленя, и с героиней Charli XCX, играющей на арфе.
Майка Монро известна по фильмам «Собиратель душ» и «Наблюдающий». В марте стало известно, что она сыграет главную роль в экранизации романа «Воспоминания о нем» Колин Гувер. Режиссером выступит Ванесса Касвилл, снявшая мини-сериалы «Тринадцать», «Маленькие женщины» и «По расчету».
Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона») весной получила главную роль в экранизации романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, которую выпустит Netflix. Коррин сыграет Элизабет Беннет.