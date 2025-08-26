Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча

Американская профессиональная теннисистка Сачия Викери начала публиковать контент на платформе OnlyFans, чтобы зарабатывать деньги во время перерыва в карьере. Об это спортсменка рассказала в интервью CNN.
В этом году Викери получила травму плеча, из-за которой не могла вернуться на корт полгода. Ей пришлось искать дополнительные источники дохода. Если в 2018 году спортсменка занимала 73-е место в мировом рейтинге, то сейчас она борется за возвращение в топ-550. За карьеру женщина заработала 2,1 млн долларов, но, как утверждает теннисистка, эта сумма только кажется большой.
«2 млн долларов — это ничтожная сумма для тенниса. Я потратила больше 100 000 долларов на тренеров, фитнес, физиотерапию, восстановление, МРТ — люди этого не замечают. Аккаунт на OnlyFans стал моей подушкой безопасности, которая дала мне большую финансовую свободу а также возможность профинансировать теннисную карьеру», — призналась женщина.
Викери отмечает, что понимала, что ее будут осуждать, как только она зарегистрируется на сайте. При этом она подчеркивает, что не публикует контент, где она «полностью обнажена».
«Когда люди видят, что у вас есть OnlyFans, они автоматически ассоциируют вас с порнозвездой. Многие не понимают, что OnlyFans — это многоуровневая платформа», — сказала она.
Викери не раскрывает точные размеры заработка, который ей приносит платформа. По ее словам, за первые три месяца она заработала более 1 млн долларов. «Вероятно, это больше, чем я заработала на всех турнирах Большого шлема. При этом мой доход продолжает расти», — говорит Сачия.
Спортсменка добавила, что продолжает зарабатывать деньги на OnlyFans, потому что это «легкий источник дохода». «Мы, спортсмены, не можем позволить себе роскошь иметь страховку или финансовую свободу, если мы не входим в топ-100», — утверждает Викери.
Сейчас Сачия снова играет в теннис. На Открытом чемпионате США на этой неделе она впервые за полгода вернулась на корт, проиграв во втором сете.
На вопрос, рассмотрит ли она возможность продолжить карьеру в OnlyFans после завершения теннисной карьеры, спортсменка ответила: «Сейчас я бы однозначно сказала "нет"», но если бы у меня оставалась возможность зарабатывать много денег таким образом, я бы не стала полностью от нее отказываться. Порнографию и эротические видео я бы себе позволить не смогла, но я бы солгала, если бы сказала, что не думала сохранить аккаунт».