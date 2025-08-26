Американская теннисистка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы не терять доход после травмы плеча

На вопрос, рассмотрит ли она возможность продолжить карьеру в OnlyFans после завершения теннисной карьеры, спортсменка ответила: «Сейчас я бы однозначно сказала "нет"», но если бы у меня оставалась возможность зарабатывать много денег таким образом, я бы не стала полностью от нее отказываться. Порнографию и эротические видео я бы себе позволить не смогла, но я бы солгала, если бы сказала, что не думала сохранить аккаунт».