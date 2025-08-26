На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью Макконахи

Фото: Jeff Kravitz/Getty Images

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над новым сериалом с Мэттью Макконахи и Коулом Хаузером («Йеллоустоун») в главных ролях. Проект поддерживает компания Skydance Sports.

По данным источников The HollywoodReporter, битву за пока безымянный сериал выиграл Netflix. В борьбе также участвовали Amazon и Apple.

Подробностей пока немного, но известно, что Макконахи и Хаузер должны сыграть братьев. Поскольку за проект отвечает Skydance Sport, THR предполагает, что тематика будет спортивной.

Как отмечает издание, проект находится на стадии разработки, а сделки с Макконахи и Хаузером о съемках в главных ролях ― на финальной стадии.

Это не единственный проект, где Пиццолатто и Макконахи могут вновь поработать вместе. В июне источники Deadline сообщали, что Макконахи претендует на главную роль в фильме о Майке Хаммере ― детективе из романом Микки Спиллейна. Сценарий для проекта адаптирует Пиццолатто.

Это осенью Макконахи вернется на большие экраны впервые с 2019 года. 5 сентября на кинофестивале в Торонто пройдет премьера драмы «Потерянный автобус», в которой он сыграл главную роль. В кинопрокат лента выйдет 19 сентября, а с 3 октября появится на Apple TV+.

