Создатель «Настоящего детектива» готовит новый сериал с Мэттью Макконахи

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над новым сериалом с Мэттью Макконахи и Коулом Хаузером («Йеллоустоун») в главных ролях. Проект поддерживает компания Skydance Sports.
По данным источников The HollywoodReporter, битву за пока безымянный сериал выиграл Netflix. В борьбе также участвовали Amazon и Apple.
Подробностей пока немного, но известно, что Макконахи и Хаузер должны сыграть братьев. Поскольку за проект отвечает Skydance Sport, THR предполагает, что тематика будет спортивной.
Как отмечает издание, проект находится на стадии разработки, а сделки с Макконахи и Хаузером о съемках в главных ролях ― на финальной стадии.
Это не единственный проект, где Пиццолатто и Макконахи могут вновь поработать вместе. В июне источники Deadline сообщали, что Макконахи претендует на главную роль в фильме о Майке Хаммере ― детективе из романом Микки Спиллейна. Сценарий для проекта адаптирует Пиццолатто.
Это осенью Макконахи вернется на большие экраны впервые с 2019 года. 5 сентября на кинофестивале в Торонто пройдет премьера драмы «Потерянный автобус», в которой он сыграл главную роль. В кинопрокат лента выйдет 19 сентября, а с 3 октября появится на Apple TV+.