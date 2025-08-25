Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения

Британского сценариста фильмов «Я, Дэниел Блэйк» и «Доля ангелов» Пола Лаверти задержали в Эдинбурге за участие в акции поддержки пропалестинских организаций. Об этом сообщил The Guardian.
Причиной задержания стала футболка кинематографиста, на которой якобы упоминалось запрещенное движение Palestine Action. Расследование в отношении Лаверти об «оказании поддержки запрещенной организации» продолжается.
Лаверти присутствовал на акции протеста возле полицейского участка Сент-Леонард, чтобы поддержать Мойру Макфарлейн, члена Шотландской кампании солидарности с Палестиной. Ей должны предъявлять обвинения по статье о терроризме за ношение футболки с надписью «Геноцид в Палестине, пора принять меры».
Сотни индивидуальных и массовых арестов людей, участвовавших в митингах под лозунгом «Palestine Action» по всей Великобритании, произошли с момента вступления запрета на деятельность одноименной группы в силу 5 июля.
Деятельность Palestine Action запретили спустя несколько дней после того, как активисты организации ворвались на базу Военно-воздушных сил Бриз-Нортон и раскрасили два военных самолета аэрозольной краской.