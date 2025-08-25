На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию минифигурок Lego. В ней более 11 тысяч предметов
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии

Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения

Фото: Pool / Getty Images

Британского сценариста фильмов «Я, Дэниел Блэйк» и «Доля ангелов» Пола Лаверти задержали в Эдинбурге за участие в акции поддержки пропалестинских организаций. Об этом сообщил The Guardian.

Причиной задержания стала футболка кинематографиста, на которой якобы упоминалось запрещенное движение Palestine Action. Расследование в отношении Лаверти об «оказании поддержки запрещенной организации» продолжается.

Лаверти присутствовал на акции протеста возле полицейского участка Сент-Леонард, чтобы поддержать Мойру Макфарлейн, члена Шотландской кампании солидарности с Палестиной. Ей должны предъявлять обвинения по статье о терроризме за ношение футболки с надписью «Геноцид в Палестине, пора принять меры».

Сотни индивидуальных и массовых арестов людей, участвовавших в митингах под лозунгом «Palestine Action» по всей Великобритании, произошли с момента вступления запрета на деятельность одноименной группы в силу 5 июля.

Деятельность Palestine Action запретили спустя несколько дней после того, как активисты организации ворвались на базу Военно-воздушных сил Бриз-Нортон и раскрасили два военных самолета аэрозольной краской.

Расскажите друзьям