Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию минифигурок Lego. В ней более 11 тысяч предметов

Бельгиец Стивен ван Дайк собрал крупнейшую в мире коллекцию минифигурок Lego. В ней — 11803 предмета, написали на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Коллекция Стивена больше, чем у прыдыдущего рекордсмена, на 2 тысячи фигурок. Первая игрушка появилась у ван Дайка в возрасте восьми лет — ее будущему коллекционеру подарили. Сегодня Стивену — 41 год.
Стивен потерял свою первую фигурку — пирата с повязкой на глазу и красно-черным полосатым верхом. Но затем она вновь вернулась в коллекцию: мама ван Дайка нашла пирата во время уборки.
«Коллекция стала настолько большой, что я больше не могу выставлять ее у себя дома, поэтому я меняю части ее экспозиции», — поделился коллекционер.
По словам Стивена, у каждой минифигурки есть своя история. В коллекцию входят как классические персонажи Lego, так и редкие фигурки из франшиз «Черепашки-ниндзя», «Звездные войны», «Бэтмен» и «Винни-Пух».
«Коллекционирование минифигурок Lego — это не только количество, но и радость и волнение от нахождения новых деталей, обмена с другими коллекционерами и их творческой демонстрации», — рассказал ван Дайк.