На Гуфа составили протокол за отказ от медосвидетельствования перед концертом
Сценариста «Я, Дэниел Блэйк» задержали за поддержку пропалестинского движения
Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат
Келли Бишоп и Джаред Падалеки снимутся в документальном фильме о «Девочках Гилмор»
В Москве на выходных ожидается потепление до 28 градусов
Аннетт Бенинг снимется в новом спин-оффе «Йеллоустоуна»
В Лондоне откроется выставка фотографий The Beatles, сделанных Полом Маккартни
Создатели фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» впервые раскрыли подробности сюжета
Остин Батлер жил на съемочной площадке «Пойман с поличным», чтобы проникнуться ролью
На ВДНХ пройдет парад корги
Мексиканские повара, приготовившие тако, установили три рекорда
Дейв Баутиста и Ольга Куриленко пытаются похитить «Мону Лизу» в русскоязычном трейлере «Мир в огне»
Меган Маркл и принц Гарри могут снять документалку о принцессе Диане к 30-летию со дня ее смерти
Тилль Линдеманн приехал в молдавскую психбольницу для съемок клипа
Девятилетний мальчик покорил более 700 горных вершин, включая 10 высочайших в Европе
Режиссер «Гарри Поттера» до сих пор жалеет, что вырезал из первого фильма сцены с Пивзом
Фестиваль Burning Man накрыла песчаная буря
Введение в «Хлеботерапию» и маркет буханок: в Москве пройдет фестиваль культуры хлеба
Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
Netflix выпустил гид по использованию ИИ
В России предложили ввести самозапрет на опасный контент
YouTube тайно поправляет внешность людей с помощью ИИ
Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении
В Петербурге 25 августа выпал снег
На Камчатке нашли гриб головач гигантский
В Британии ввели новый вид наказания для преступников: им запретят посещать пабы, концерты и матчи
Никита Ефремов в роли школьного учителя в новом трейлере «Крутой перемены-2»
Больше всего игристого вина пьют в Севастополе, а тихого — в Карелии

Бельгиец собрал крупнейшую в мире коллекцию минифигурок Lego. В ней более 11 тысяч предметов

Кадр: Книга рекордов Гиннесса

Бельгиец Стивен ван Дайк собрал крупнейшую в мире коллекцию минифигурок Lego. В ней — 11803 предмета, написали на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Коллекция Стивена больше, чем у прыдыдущего рекордсмена, на 2 тысячи фигурок. Первая игрушка появилась у ван Дайка в возрасте восьми лет — ее будущему коллекционеру подарили. Сегодня Стивену — 41 год.

Стивен потерял свою первую фигурку — пирата с повязкой на глазу и красно-черным полосатым верхом. Но затем она вновь вернулась в коллекцию: мама ван Дайка нашла пирата во время уборки.

1/3
2/3
3/3

«Коллекция стала настолько большой, что я больше не могу выставлять ее у себя дома, поэтому я меняю части ее экспозиции», — поделился коллекционер.

По словам Стивена, у каждой минифигурки есть своя история. В коллекцию входят как классические персонажи Lego, так и редкие фигурки из франшиз «Черепашки-ниндзя», «Звездные войны», «Бэтмен» и «Винни-Пух».

«Коллекционирование минифигурок Lego — это не только количество, но и радость и волнение от нахождения новых деталей, обмена с другими коллекционерами и их творческой демонстрации», — рассказал ван Дайк.

