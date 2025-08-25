Фильм Netflix впервые возглавил американский кинопрокат

Анимационный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» возглавил американский кинопрокат, собрав за минувшие выходные от 18 до 20 млн долларов. Это случилось с проектом Netflix впервые, сообщил Variety.
Netflix выпустил «Кей-поп-охотницы на демонов» в 1700 кинотеатрах, что вдвое превышает количество экранов, на которых показывали фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица». При этом мультфильм уже два месяца доступен в каталоге стримингового сервиса.
Платформа понадеялась, что кинотеатральный прокат привлечет поклонников ленты и что те будут пересматривать анимационную картину уже онлайн. По словам аналитика Franchise Entertainment Research Дэвида А. Гросса, «Кей-поп-охотницы на демонов» в особенности любимы детской аудиторией.
«Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня. Фильм поставили режиссеры Мэгги Канг и Крис Аппелханс. Героев озвучили корейские или американо-корейские актеры и певцы.
Лента рассказала о женской кей-поп-группе Huntrix, участницы которой ведут двойную жизнь. Они не только выступают на сцене, но и охотятся на демонов. Однажды девушки сталкиваются с конкурирующим бойз-бэндом, чьи члены — притворившиеся людьми демоны.